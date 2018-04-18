Алтайский губернатор отмечает сложности с приобретением жилья для сирот в Барнауле

18.04.18 09:33

© РИА Новости. Андрей Каспришин

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Застройщики в Барнауле не хотят участвовать в аукционах по строительству жилья для сирот из-за низкой цены квадратного метра в среднем по региону, считает губернатор Алтайского края Александр Карлин.

"В настоящее время приобрести жилье для детей-сирот, особенно в краевой столице, сложно: застройщики зачастую не хотят участвовать в подобных аукционах, так как в качестве минимальной цены контракта берется среднестатистическая цена квадратного метра по краю. (...) В мае выйдет постановление, направленное на активизацию решения жилищных вопросов детей-сирот", - цитирует пресс-центр правительства региона слова А.Карлина.

Он отметил, что речь идет о внесении изменений постановление 2014 года. Документ позволит приобретать в собственность края квартиры с учетом реальных цен, сложившихся на территории региона. Начальная максимальная цена приобретаемых жилых помещений будет определяться посредством применения метода сопоставимых рыночных цен. Принятие постановления запланировано на май 2018 года.

Отмечается, что с 2017 года в Алтайском крае жилье для детей-сирот приобретается исключительно на первичном рынке. Это минимизирует возможности злоупотреблений и обеспечивает уровень качества жилья.

"Когда мы покупаем новое жилье, угроз становится меньше. Я давал поручение предусмотреть возможность контроля: чтобы были учтены и коммерческие интересы застройщиков, и интересы этой категории граждан. Мы заинтересованы в правильном, справедливом решении вопроса", - подчеркнул глава региона.

Как сообщалось, в декабре 2017 года дети-сироты, ожидающие жилье, вышли на пикет в Барнауле. Организаторы акции заявляли, что в Алтайском крае в квартирах нуждается почти 7 тыс. сирот. В пресс-службе регионального Минстройтранса агентству "Интерфакс-Сибирь" подтвердили, что в крае имеется проблема обеспечения жильем детей-сирот: на очереди стоят 6 тыс. 758 человек. Причиной сложившейся ситуации в ведомстве назвали "нехватку финансовых средств для приобретения жилья этой категории граждан".