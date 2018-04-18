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18.04.18 09:40
Тувинские подростки отравились этиленгликолем - СКР
"Предоставленный на исследование образец жидкости по проверенным физико-химическим показателям является этиленгликолем", - сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе следственного управления СКР по региону в среду.
"Также будет установлен источник появления опасной жидкости", - добавил сотрудник пресс-службы.
Ранее сообщалось, что девять подростков госпитализированы в Туве в результате отравления спиртосодержащей жидкостью.
По данным региональных властей, 25-литровая бутыль с жидкостью была найдена третьеклассниками на территории пустующего дома. Они перелили жидкость в пластиковые бутылки, одну из которых школьник спрятал во дворе своего дома. Там ее нашел родственник подросткового возраста и распил жидкость с друзьями. Далее подростки нашли остальные бутылки и также употребили их содержимое. Ночью им стало плохо: после появления рвоты родители обратились к медикам.
Этиленгликоль - представитель двухатомных спиртов, представляет собой прозрачную бесцветную жидкость слегка маслянистой консистенции. Не имеет запаха и обладает сладковатым вкусом. Попадание этиленгликоля или его растворов в организм человека может привести к необратимым изменениям в организме и к летальному исходу.
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