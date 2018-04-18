Уголовное дело возбуждено против школьника, напавшего на сверстников в Стерлитамаке

18.04.18 09:42

© РИА Новости. Андрей Старостин

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Уголовные дела о покушении на убийство школьников в Стерлитамаке и халатности чиновников из органов профилактики возбуждено по факту нападения ученика на одноклассников, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

"В отношении 17-летнего школьника в Стерлитамаке возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в среду в "Интерфакс".

В нем отмечается, что ранее в органы профилактики поступали обращения по поводу агрессивного поведения подростка.