Власти Новосибирской области помогли вернуться в РФ из Таиланда 10-летней девочке, родителей которой задержали за ограбление

18.04.18 09:54

© РИА Новости. Максим Блинов

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Правительство Новосибирской области оказало содействие в возвращении 10-летней Ангелины Рыбаловой из Таиланда в Россию, сообщает пресс-служба облправительства.

"Вечером 17 апреля самолет, на котором летела девочка, приземлился в Новосибирске", - говорится в сообщении.

Начальник управления международных связей администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергей Санников, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что ранее поступала информация о сложностях с сопровождением ребенка.

"Нам довели оперативную информацию о том, что сопровождающий от транспортной компании выбран, он аккредитован, получил соответствующие документы, право сопровождения и привезет девочку в Новосибирскую область. Со своей стороны мы оказали максимальное содействие тем лицам, которые сегодня несут ответственность за пребывание и состояние девочки - это ее родственники", - сказал он.

Отмечается, что в ночь на среду девочка вместе с родственниками убыла в Челябинск.

Как сообщалось со ссылкой на газету Pattaya Now, 34-летний Николай Рыбаков из Челябинской области напал на кассиршу обменника, когда она открывала павильон. Он повалил сотрудницу на пол и нанёс не менее 10 ударов в лицо. Затем мужчина схватил сумку с $32 тыс. и убежал. Камеры видеонаблюдения зафиксировали нападавшего, и полиция смогла оперативно найти его.

Н.Рыбаков был задержан в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке при попытке покинуть Таиланд с украденными деньгами. Его супругу задержали за соучастие в преступлении.