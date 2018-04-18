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18.04.18 10:05
Почти 2,5 тыс. человек переехали в Югру за два года по программе переселения
Профильная государственная программа реализуется в регионе с 2016 по 2020 годы.
"За 4 года программой предусмотрено переселение в Югру 5090 соотечественников. На текущий момент переселено 2412 человек, то есть программа выполнена почти на 50%", - говорится в сообщении на сайте регионального парламента.
Отмечается, что по итогам 2017 года чаще всего участниками программы становятся граждане Украины (почти половина от общего числа) и Таджикистана (около 30%).
Также сообщается, что участникам программы и членам их семей предоставляется ежемесячная компенсация расходов по оплате найма жилья и бесплатная медицинская помощь.
По словам председателя комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местному самоуправлению регионального парламента Владимира Семенова, которые приводятся в сообщении, Югра является привлекательной территорией для внутренней и внешней миграции.
"Эта программа является инструментом, с помощью которого власти могут (...) добиваться миграционного притока нужного качества. В идеале в Югру должны ехать, прежде всего, люди, близкие югорчанам по культуре, владеющие профессиями, которые востребованы на рынке труда автономного округа", - отметил В.Семенов.
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