Житель Тобольска, наловивший в Иртыше более сотни "краснокнижных" рыб, стал фигурантом уголовного дела

18.04.18 10:10

© РИА Новости. Виталий Аньков

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Полицейские в Тобольске (Тюменская область) задержали местного жителя, у которого была изъята крупная партия ценных пород рыб, занесенных в Красную книгу России, сообщает в среду пресс-служба регионального УМВД.

По данным ведомства, у рыбака изъято 140 стерлядей и три осетра, которых он выловил в Иртыше.

По факту браконьерства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биоресурсов).

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.