Пострадавшие при нападении в школе в Башкирии находятся в состоянии средней степени тяжести

18.04.18 10:18

© РИА Новости. Владимир Песня

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Состояние пострадавших при инциденте в коррекционной школе в Стерлитамаке (Башкирия), где один из учеников напал с ножом на педагога и одноклассницу и поджег кабинет, оценивается как средней степени тяжести, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в медучреждении.

"Состояние всех госпитализированных средней тяжести", - сказали в приемном покое клинической больницы №1 Стерлитамака.

Ранее сообщалось, что в среду утром 17-летний ученик коррекционного класса школы №1 во время урока информатики напал с ножом на одноклассницу и учителя, ранил себя, затем разлил горючее вещество и поджег.

После того, как сработала пожарная сигнализация, ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа. Раненые подростки и учитель госпитализированы.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. На место ЧП выехал глава Башкирии Рустэм Хамитов.