Московские магазины перед майскими праздниками проверят на незаконную продажу алкоголя

18.04.18 10:17

© РИА Новости. Владимир Астапкович

18 апреля. Interfax-Russia.ru - В преддверии майских праздников столичные магазины проверят на соблюдение законодательства при продаже алкогольной продукции, сообщает сайт мэрии Москвы в среду.

"В ходе рейдов будут проверять наличие лицензии на торговлю спиртным, есть ли в ассортименте нелегальный алкоголь и соблюдены ли ограничения при реализации продукции: спиртные напитки запрещено продавать несовершеннолетним, а также продажа невозможна после 23:00. Проверки затронут те точки, на которые жаловались жители, а также те, где торговали нелегальным спиртным ранее", - говорится в сообщении.

В рейдах будут участвовать сотрудники правоохранительных органов и департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города. В случае если магазин торгует поддельным алкоголем или спиртным без лицензии, весь товар описывают и конфисковывают.

Как уточняет департамент региональной безопасности, проверки магазинов на наличие незаконного алкоголя всегда проводят перед крупными праздниками, когда спрос на спиртное увеличивается.