Баварские музыканты выступят в Петербурге в рамках Недели Германии

18.04.18 10:21

© РИА Новости. Алексей Даничев

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Джазовые и классические исполнители выступят в рамках пятнадцатой Недели Германии, которая пройдёт в северной столице с 18 по 26 апреля.

Как сообщает пресс-служба генконсульства Германии в Петербурге, свыше 60 мероприятий позволят посетителям ближе познакомиться с разнообразием и особенностями немецкой культуры, науки, образования и общественной жизни.

Официальным партнёром Недели Германии станет республика Бавария.

В Концертном зале Мариинского театра выступят скрипачка Лара Бошкор, биг-бенд Моники Рошер из Баварии, также будут организованы показы фильмов.

В Русском музее откроется выставка "Эрнст Барлах - Кете Кольвиц: преодолевая существование", на которой будут также представлены работы их русских современников, а в Гёте-институте можно будет увидеть экспозицию о дружбе и переписке Льва Копелева и Генриха Бёлля.

Планируется также подиумная дискуссия в генконсульстве Германии с участием обер-бургомистра Дрездена Дирка Хильберта, статс-секретаря земли Мекленбург-Передняя Померания Беттины Мартин и других гостей из сферы экономики, культуры, образования и по работе с молодёжью.

По информации генконсульства, состоится и конференция с участием русских и немецких фермеров на тему органического сельского хозяйства. Кроме того, будет организован комплекс мероприятий при поддержке организации "Немецкий язык для образования и карьеры", который позволит участникам ознакомиться с перспективами в учёбе и карьере.