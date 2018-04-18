Баварские музыканты выступят в Петербурге в рамках Недели Германии

© РИА Новости. Алексей Даничев
18 апреля. Interfax-Russia.ru - Джазовые и классические исполнители выступят в рамках пятнадцатой Недели Германии, которая пройдёт в северной столице с 18 по 26 апреля.
Как сообщает пресс-служба генконсульства Германии в Петербурге, свыше 60 мероприятий позволят посетителям ближе познакомиться с разнообразием и особенностями немецкой культуры, науки, образования и общественной жизни.
Официальным партнёром Недели Германии станет республика Бавария.
В Концертном зале Мариинского театра выступят скрипачка Лара Бошкор, биг-бенд Моники Рошер из Баварии, также будут организованы показы фильмов.
В Русском музее откроется выставка "Эрнст Барлах - Кете Кольвиц: преодолевая существование", на которой будут также представлены работы их русских современников, а в Гёте-институте можно будет увидеть экспозицию о дружбе и переписке Льва Копелева и Генриха Бёлля.
Планируется также подиумная дискуссия в генконсульстве Германии с участием обер-бургомистра Дрездена Дирка Хильберта, статс-секретаря земли Мекленбург-Передняя Померания Беттины Мартин и других гостей из сферы экономики, культуры, образования и по работе с молодёжью.
По информации генконсульства, состоится и конференция с участием русских и немецких фермеров на тему органического сельского хозяйства. Кроме того, будет организован комплекс мероприятий при поддержке организации "Немецкий язык для образования и карьеры", который позволит участникам ознакомиться с перспективами в учёбе и карьере.