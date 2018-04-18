|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
18.04.18 10:35
Более 32 тыс. жителей Свердловской области ограничили в праве выезда за границу с начала года
"С начала 2018 года судебными приставами Свердловской области было вынесено более 32 тысяч постановлений о временном ограничении права выезда должников за пределы Российской Федерации, общий долг которых составляет более 27 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Так, в отношении должников по алиментам вынесено почти 3,5 тыс. постановлений, общая сумма их долга превысила 1,3 млрд рублей. В отношении должников за услуги ЖКХ вынесено более 3 тыс. постановлений, их общий долг - около 3 млн рублей.
Кроме того, за границу не смогут выехать почти 800 граждан и юридических лиц, имеющих долги по налогам, общая сумма их задолженности составляет около 120 млн рублей.
Ограничены в праве выезда за границу также 10 тыс. свердловчан, у которых есть долги по кредитам, общая сумма их задолженности - более 5,6 млрд рублей.
|
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
Interfax-Russia.ru – Студенты МГУ выступили против размещения фан-зоны ЧМ-2018 рядом с главным зданием вуза. Руководство университета заявляет об отсутствии оснований для волнений.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket