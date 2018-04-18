Более 32 тыс. жителей Свердловской области ограничили в праве выезда за границу с начала года

18.04.18 10:35

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Общий долг жителей Свердловской области, которых судебные приставы временно ограничили в праве выезда за границу, составляет более 27 млрд рублей, сообщает пресс-служба управления ФССП РФ по региону в среду.

"С начала 2018 года судебными приставами Свердловской области было вынесено более 32 тысяч постановлений о временном ограничении права выезда должников за пределы Российской Федерации, общий долг которых составляет более 27 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Так, в отношении должников по алиментам вынесено почти 3,5 тыс. постановлений, общая сумма их долга превысила 1,3 млрд рублей. В отношении должников за услуги ЖКХ вынесено более 3 тыс. постановлений, их общий долг - около 3 млн рублей.

Кроме того, за границу не смогут выехать почти 800 граждан и юридических лиц, имеющих долги по налогам, общая сумма их задолженности составляет около 120 млн рублей.

Ограничены в праве выезда за границу также 10 тыс. свердловчан, у которых есть долги по кредитам, общая сумма их задолженности - более 5,6 млрд рублей.