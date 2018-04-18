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18.04.18 10:40

Сезонное подорожание некоторых овощей в Ростовской области продлится до нового урожая

© РИА Новости. Антон Денисов
18 апреля. Interfax-Russia.ru - Сезонное подорожание отдельных видов плодоовощной продукции в Ростовской области продлится до появления нового урожая местных овощей и фруктов, сообщила директор департамента потребительского рынка региона Ирина Теларова на пресс-конференции во вторник в пресс-центре агентства "Интерфакс-Юг" в Ростове-на-Дону.

"Обращаю внимание на то, что такая ситуация (сезонный рост цен - ИФ) происходит ежегодно, вне зависимости от изменения курса валют, потому что в этот период на полках в наших магазинах все-таки в большей степени представлена импортная продукция", - сказала она.

Департамент ежегодно проводит исследования доли отдельных видов продукции областных производителей в общем объеме реализации в розничной торговой сети. Результаты показывают достаточно высокую долю импортной плодоовощной продукции.

"Так, исследования в апреле 2017 года показывали, что доля импортной моркови в розничных сетях составляет 73%, картофеля - 45%, лука - 41%, свежих томатов - 40%, капусты - 39%, свежих огурцов - 32%", - сказала И.Теларова, добавив, что во втором квартале этого года будет снова проведен такой мониторинг.

По ее мнению, в связи с увеличением закупочных цен на сырье, корма и ветеринарные препараты, "которые покупаются, как правило, за границей, немного выйдет за рамки сезонного роста повышение цен на говядину и молочную продукцию".

"Что касается сыров, то, как показывают прошлые исследования, порядка 20% от объема продаж через торговые сети составляет импортная продукция, то есть 80% сыра в магазинах отечественных производителей", - сказала глава департамента.

Колебания курса валют в непродовольственном секторе может отразиться на потребительских ценах на импортную электронику либо бытовую технику. "Серьезного колебания цен не прогнозируется. Сегодня нет ажиотажного спроса на такой товар, как это было в 2014 году при резком падении курса рубля", - сказала И.Теларова, добавив, что власти области будут принимать меры для предотвращения необоснованного рост цен. Для этого есть все механизмы, включая мониторинг цен на социально значимые товары, постоянный диалог с представителями неформатной торговли, сетевых операторов, телефонную "горячую линию".

"За последний год на телефон "горячей линии" по нарушениям, связанным с ценообразованием на социально значимые группы товаров, поступило всего два обращения. Это говорит о том, что злоупотреблений в этой части нет", - отметила глава департамента.

По ее словам, одним из механизмов, которые позволяют сдерживать цены на продовольствие, являются ярмарки, на которых свою продукцию дешевле на 10-15% представляют небольшие фермерские, личные подсобные хозяйства.

"За 2017 год у нас было проведено более 500 ярмарочных мероприятий с предоставлением на бесплатной основе почти 17 тыс. торговых мест. На 2018 год запланировано еще больше ярмарочных площадок. Уже на сегодня согласована 521 площадка, куда будет представлен беспрепятственный доступ нашим товаропроизводителям и где можно реализовать свою продукцию по сниженным ценам. Как показывает практика, ярмарки у населения более востребованы, потому что на них цены на все товары всегда ниже на 10-15% по сравнению с магазинами", - сказала И.Теларова.

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