Похитители оборудования для майнинговой фермы арестованы в Самаре

18.04.18 10:53

© РИА Новости. Сергей Венявский

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Полицейские в Самаре задержали двоих местных жителей, которые с помощью поддельного паспорта завладели оборудованием для майнинга криптовалют стоимостью 2,2 млн рублей, сообщает в среду пресс-служба регионального ГУ МВД.

По версии следствия, в марте молодые люди договорились о покупке оборудования с продавцом из Волгограда. Заказ он отправил в Самару транспортной компанией на свое имя и рассчитывал получить оплату после прихода груза. Однако самарские "фермеры" опередили его, получив товар у экспедитора по поддельному паспорту.

Против покупателей возбудили уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Оба по решению суда взяты под стражу.

Полицейские не исключают, что арестованные могут быть причастны к аналогичным преступлениям в Самарской, Пензенской, Ивановской и Саратовской областях.