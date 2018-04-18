Полицейские в Крыму изъяли 8 кг наркотических средств

18.04.18 10:55

© РИА Новости. ЦОС ФСБ РФ

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Сотрудники МВД РФ в Республике Крым задержали двух наркосбытчиков, готовящих сбыт крупной партии наркотиков через интернет, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Полицейские обнаружили и изъяли 63 полимерных свертка с неизвестным веществом, общий вес которого составил около 3 кг, а также пакеты с таблетками розового, оранжевого и серого цвета, электронные весы, посуду для дозировки и упаковочный материал", - уточнила она.

В ходе следствия сотрудниками МВД обнаружены предполагаемые места "закладок", из которых изъято 5 пакетов с неизвестным веществом общим весом порядка 5 кг.

"Изъятое вещество содержит в своем составе психотропное вещество амфетамин, а также наркотическое средство - производное N-метилэфедрона, относящееся к ряду амфетамина, включенные в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, таблетки же являются наркотическим средством "экстази", - отметила И.Волк.

Подозреваемые планировали сбыт наркотиков через интернет, им предъявлено обвинение по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение наркотических и психотропных веществ).