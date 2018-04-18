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18.04.18 10:55
Полицейские в Крыму изъяли 8 кг наркотических средств
"Полицейские обнаружили и изъяли 63 полимерных свертка с неизвестным веществом, общий вес которого составил около 3 кг, а также пакеты с таблетками розового, оранжевого и серого цвета, электронные весы, посуду для дозировки и упаковочный материал", - уточнила она.
В ходе следствия сотрудниками МВД обнаружены предполагаемые места "закладок", из которых изъято 5 пакетов с неизвестным веществом общим весом порядка 5 кг.
"Изъятое вещество содержит в своем составе психотропное вещество амфетамин, а также наркотическое средство - производное N-метилэфедрона, относящееся к ряду амфетамина, включенные в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, таблетки же являются наркотическим средством "экстази", - отметила И.Волк.
Подозреваемые планировали сбыт наркотиков через интернет, им предъявлено обвинение по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение наркотических и психотропных веществ).
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