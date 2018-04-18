Власти Башкирии после нападения подростка на одноклассников в Стерлитамаке усилят пропускной режим в школах

18.04.18 11:02

© РИА Новости. Андрей Старостин

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Глава Башкирии Рустэм Хамитов поручил правительству Башкирии и муниципальным властям усилить пропускной режим во всех школах республики после инцидента в школе Стерлитамака, где подросток напал с ножом на одноклассников, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы Фанур Ягафаров.

"Руководитель региона Рустэм Хамитов поручил в кратчайшие сроки усилить пропускной режим во всех школах республики, а также срочно начать ремонт кабинета, где был пожар, чтобы уже завтра там могли проходить учебные занятия", - сказал он.

Глава региона провел в Стерлитамаке оперативное совещание на месте происшествия в школе №1 с представителями правоохранительных органов, экстренных служб, республиканских и муниципальных органов власти.

При этом Р.Хамитов "отметил слаженные действия учителей, которые оперативно организовали эвакуацию учащихся, а также работу экстренных служб, которые прибыли на место трагедии за несколько минут".