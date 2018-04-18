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18.04.18 11:02
Власти Башкирии после нападения подростка на одноклассников в Стерлитамаке усилят пропускной режим в школах
"Руководитель региона Рустэм Хамитов поручил в кратчайшие сроки усилить пропускной режим во всех школах республики, а также срочно начать ремонт кабинета, где был пожар, чтобы уже завтра там могли проходить учебные занятия", - сказал он.
Глава региона провел в Стерлитамаке оперативное совещание на месте происшествия в школе №1 с представителями правоохранительных органов, экстренных служб, республиканских и муниципальных органов власти.
При этом Р.Хамитов "отметил слаженные действия учителей, которые оперативно организовали эвакуацию учащихся, а также работу экстренных служб, которые прибыли на место трагедии за несколько минут".
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