Три человека, включая ребенка, погибли от отравления угарным газом на Кубани

18.04.18 11:13

© РИА Новости. Григорий Сысоев

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Ребенок и двое взрослых найдены мертвыми в частном доме одной из станиц Краснодарского края, предварительная причина смерти - отравление угарным газом, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по региону в среду.

Сообщение о происшествии поступило накануне из станицы Роговской Тимашевского района. В домовладении обнаружены тела 52-летнего хозяина, его 49-летней жены и их маленького внука, говорится в сообщении.

Сотрудников правоохранительных органов вызвала мать ребенка, она забеспокоилась, что родные вдруг перестали отвечать на телефонные звонки, и решила их проведать.

По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом, отмечает пресс-служба. Жилые помещения дома отапливались при помощи газового котла.