Жителей томской деревни начали отселять из-за паводка

18.04.18 11:24

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Подъем воды в реке Черная стал причиной отселения жителей деревни Черная речка Томской области, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону в среду.

"Из-за поднятия уровней в реке Черной вода подошла к фундаментам 11 домов в деревне Черная речка Томского района, в пяти из которых постоянно никто не проживает. Из жилых домов девять человек заблаговременно отселились в пункт временного размещения в поселок Кисловка, еще несколько разместились у родственников", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что подтопленных жилых домов в населенных пунктах региона нет, опасные отметки нигде не превышены.

Ситуация с розливом реки в деревне Черная Речка находится на контроле властей региона и главного управления МЧС по Томской области, в населенном пункте круглосуточно дежурят спасатели, которые отслеживают ситуацию и оказывают всю необходимую помощь населению.