Чайка обвинил Роскомнадзор в неспособности блокировать склоняющие детей к суициду сайты

18.04.18 11:37

© РИА Новости. Сергей Гунеев

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Роскомнадзор не принимает должных мер для ограждения детей от вредоносного контента, блокирования сайтов, склоняющих подростков к суициду, заявил генпрокурор Юрий Чайка.

"К сожалению, приходится констатировать, что Роспотребнадзором, Роскомнадзором не принимается должных мер по оперативному выявлению негативной информации и ее блокировке",- сказал Ю.Чайка, выступая с отчётным докладом в Совете Федерации в среду.

По его словам, Генпрокуратурой министру связи предложено разработать дополнительные механизмы по защите несовершеннолетних от вредоносного контента в Интернете.