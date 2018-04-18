Новосибирские ученые открыли новые гены стрессоустойчивости растений

18.04.18 12:10

© РИА Новости. Виталий Аньков

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Ученые Федерального исследовательского центра "Институт цитологии и генетики" (ИЦиГ, Новосибирск) намерены создать базу данных генов устойчивости сельскохозяйственных растений к болезням и стрессам, сообщает пресс-служба ИЦиГ.

Проект группы сотрудников лаборатории эволюционной биоинформатики и теоретической генетики по идентификации новых генов устойчивости растений к заболеваниям и стрессовым состояниям поддержал Российский научный фонд.

Объектом изучения станут молекулы РНК, которые являются источником информации для синтеза белков.

"Мы уже проводили подобную работу, но в меньших объемах: анализируя растения дикого картофеля, выделили в них последовательности, которые могут служить кандидатами генов устойчивости к патогенам, полезными для создания новых сортов, устойчивых к золотистой нематоде", - отметил руководитель научной группы Дмитрий Афонников, слова которого приводятся в сообщении.

Позже аналогичным образом ученые обнаружили ряд новых последовательностей, имеющих сходство с генами устойчивости к патогенам, при исследовании РНК ряда сортов ячменя.

Установлено, что необходимые данные возможно получить из анализа транскриптома (информации, содержащейся в молекуле РНК).

"Теперь разработанные методы планируется применить на более масштабном уровне. Работа будет вестись с пятью распространенными сельскохозяйственными культурами - картофель, кукуруза, рис, томат и ячмень", - говорится в сообщении.

Объектом поиска станут гены устойчивости к широкому кругу негативных факторов: распространенных заболеваний, засухе, похолоданию и т.п.

Результатом работы станет база данных для проведения маркер-ориентированной селекции, доступной для всех селекционеров, как в России, так и за ее пределами.

"Первые практические результаты ученые рассчитывают получить к концу этого года", - говорится в сообщении.