Рост количества лесных пожаров отмечается в Челябинской области из-за поджогов травы

18.04.18 11:53

© РИА Новости. Григорий Сысоев

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Более двадцати лесных пожаров ликвидировано в Челябинской области за первые три дня начала пожароопасного сезона, против девяти пожаров в прошлом году, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе ГУ лесами.

Всего на 18 апреля огнем пройдено 188 гектаров лесной площади, что в шесть раз больше аналогичного показателя на эту же дату прошлого года.

При этом восемь наиболее обширных возгораний зарегистрировано на территории Шершневского лесничества, часть из них - вблизи поселков.

"Пик лесных пожаров ежегодно приходится на апрель-май. После появления свежей зелени в лесу, число возгораний уменьшится. Пока чаще всего возгорание начинается на соседних с лесом участках с сухой травой и переходит на лесную площадь", - пояснили в пресс-службе.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС по региону отметили, что одной из причин роста пожаров в этом году стало беспечное поведение людей.

"Ежедневно пожарные выезжают на ликвидацию возгораний сухостоя и прошлогодней травы. Тушить приходится методом подвоза воды, поскольку ближайшие водоемы или пожарные гидранты находятся на значительном расстоянии от места возгорания. Виновником большинства зарегистрированных случаев стал человек - это или брошенная сигарета, или поджигание палов, или сжигание мусора после субботника, или шалости детей со спичками", - прокомментировали в пресс-службе МЧС.