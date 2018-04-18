В Калининградской области суд отменил итоги выборов на двух участках Советска

18.04.18 12:02

© РИА Новости. Максим Богодвид

18 апреля. Interfax-Russia.ru - В Калининградской области решением суда города Советска отменены итогов выборов президента РФ на двух участках, сообщили "Интерфаксу" в региональном избиркоме в среду.

"Решение суда относится к итогам выборов на избирательных участках №572 и 576 в городе Советске, где были выявлены вбросы бюллетеней. В суде был доказан вброс избирательных бюллетеней на основе видеозаписей стационарных видеокамер, имевшихся на участках", - отметил представитель облизбиркома.

По его словам, обращение в суд об отмене итогов выборов было направлено областной избирательной комиссией 20 марта. Копия решения об обращении в суд также была направлена в ЦИК РФ.

"После того, как решение суда вступит в силу, территориальная избирательная комиссия внесет изменение в итоговый протокол о результатах выборов, исключив из него данные по этим двум участкам. Затем этот протокол поступит в областную избирательную комиссию, которая также внесет изменение в итоги выборов в регионе. Речь идет примерно о 3 тыс. избирателей", - заключил собеседник агентства.

Как сообщалось, в Калининградской области было организовано 542 постоянных избирательных участка, еще 37 временных и на судах. Явка на выборах составила 62,3% избирателей.

Победу одержал Владимир Путин, за которого проголосовало 76,3% избирателей. Это превосходит результаты двух президентских выборов 2012 и 2004 годов, когда за В.Путина было отдано 52,6% и 69,8% соответственно.