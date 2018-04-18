Адыгея планирует перенимать у Италии опыт в послеоперационной реабилитации пациентов

18.04.18 12:21

© РИА Новости. Ю. Иванов

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Министерство здравоохранения Адыгеи и представители делегации Италии договорились о сотрудничестве в развитии медицинских услуг, в частности, послеоперационной реабилитации пациентов, сообщает пресс-служба органов исполнительной власти региона.

"В первую очередь нас интересует наработанная итальянскими коллегами практика реабилитации. Если в сфере оказания высокотехнологичной медицинской помощи Адыгея обеспечена кадрами, современным оборудованием и методиками лечения, то система послеоперационного восстановления пациентов требует совершенствования", - цитирует пресс-служба слова министра здравоохранения Адыгеи Рустема Меретукова.

Представители медицинских компаний Италии рассказали о существующих европейских практиках лечения и реабилитации. Минздрав Адыгеи представил свои предложения по созданию в республике реабилитационных центров с использованием бальнеологических, природных и экологических ресурсов региона.

Почетный генеральный консул Италии по ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодиджиани на встрече отметил, что итальянские бизнесмены готовы подключиться к развитию системы здравоохранения региона. Сотрудничество может включать как поставки оборудования и обучение медиков, так и прямые инвестиции.

Бизнес-делегация Италии находится с визитом в Адыгее. В рамках бизнес-миссии "Италия встречает Кавказ" в Майкопе проходят деловые площадки с участием местного бизнес-сообщества по разным темам: строительство, сельское хозяйство, медицина.