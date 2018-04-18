Петиция против ввоза мусора в Ярославскую область за неделю собрала более 35 тыс. подписей

18.04.18 12:14

© РИА Новости. Александр Кряжев

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Под петицией с требованием законодательного запрета на ввоз мусора из столичного региона в Ярославскую область за первую неделю после публикации подписались более 35 тыс. человек.

"Ярославской области грозит экологическая катастрофа. Нужно остановить ввоз московского мусора в наш город!", - говорится в петиции, адресованной губернатору региона Дмитрию Миронову и министру природных ресурсов и экологии РФ Сергею Донскому.

Ранее адресатами значились губернатор и министерство природы и экологии.

10 апреля облправительство со ссылкой на губернатора сообщало, что власти Москвы обратились к Ярославской области с просьбой о помощи в размещении отходов. Д.Миронов заявил, что предполагаемый объем мусора будет небольшим, а взаимодействие в этом вопросе будет носить временный характер. В случае принятия положительного решения в регион поступит бюджетный трансферт в размере 500 млн рублей.

По информации правительства Ярославской области, ежегодно на полигон "Скоково" под Ярославлем вывозят до 300 тыс. тонн отходов, из столичного региона планируют привозить до 200 тыс. тонн ТКО ежегодно (500 тонн в сутки). Ориентировочный грузопоток в регион при этих объемах составит 15-20 машин в день.

Эта информация вызвала широкий общественный резонанс в Ярославской области. С критикой планов облправительства по временному размещению мусора выступили общественники и оппозиционные политики.

12 апреля в правительстве Ярославской области прошла встреча с участием преподавателей вузов, экологов, врачей, членов ярославской Общественной палаты и сотрудников полигона.

На ней зампред регионального правительства Роман Колесов особо подчеркнул, что за 40 лет мусорный полигон исчерпал лишь половину своей проектной мощности и прослужит еще 20 лет. По его информации, планируется модернизация полигона.

Однако бывший директор полигона ОАО "Скоково" Александр Большаков заявил, что его проектная мощность практически исчерпана.

"Проектная вместимость - 9,9 млн кубометров, но уже сейчас объем мусора достигает 7,8 млн кубометров. Полигон просуществует еще 2-3 года. А куда мы потом будем свозить свой мусор? Кроме того, после закрытия полигона еще 25 лет будет идти сток, в котором содержание вредных веществ превышает нормативы в десятки и сотни раз", - сказал А.Большаков.

По итогам встречи было принято решение сформировать рабочую группу для изучения вопроса размещения отходов из Москвы в Ярославской области. В нее войдут эксперты, общественники, политики и неравнодушные местные жители.

13 апреля лидер регионального отделения КПРФ Александр Воробьев заявил "Интерфаксу", что намерен провести митинг против ввоза столичного мусора 18 апреля. При этом он уточнил, что заявленную площадку ему не согласовали, но он все равно намерен провести протестную акцию.