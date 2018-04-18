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18.04.18 12:18

Мэром Калининграда стал депутат Госдумы Силанов

© РИА Новости. Алексей Куденко
18 апреля. Interfax-Russia.ru - Главой администрации Калининграда избран депутат Государственной Думы РФ Алексей Силанов, сообщили "Интерфаксу" в городском Совете депутатов в среду.

"Новый мэр Калининграда избран в ходе тайного голосования депутатов городского совета, заседание которого состоялось некоторое время назад. На заседании народные избранники заслушали трех претендентов, выступивших со своими программами развития города. Предпочтение депутаты отдали депутату Госдумы Алексею Силанову, который имеет серьезный опыт работы в муниципалитете и правительстве области", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе тайного голосования А.Силанов был избран главой администрации города подавляющим большинством голосов. Срок его полномочий определен до 2021 года.

Как сообщалось, заявление об участии в конкурсе на должность мэра Калининграда подавало 10 претендентов. Конкурсная комиссия горсовета приняла решение о допуске к финальной части конкурса трех человек.

Городской совет депутатов Калининграда 21 марта принял досрочную отставку главы администрации города Александра Ярошука в связи с переходом на другую работу. Главой города он стал в ноябре 2017 года в третий раз подряд.

А.Силанов ранее работал в мэрии Калининграда и правительстве области, возглавляя социальные блоки и медицину.

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