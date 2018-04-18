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18.04.18 12:32

Ростовская область в 2018г направит на переселение из аварийного жилья почти 690 млн рублей

© РИА Новости. Виталий Аньков
18 апреля. Interfax-Russia.ru - Ростовская область в 2018 году направит 686,8 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года, сообщается на сайте правительства региона.

В том числе 595,2 млн рублей будет выделено из областного бюджета, 91,6 млн рублей составят средства муниципальных образований.

Запланированный к отселению в рамках первого этапа областной адресной программы (срок реализации - 2018-2019 годы) аварийный жилой фонд расположен в 12 муниципальных образованиях: Гукове, Донецке, Каменске-Шахтинском, Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, Белокалитвинском, Красносулинском, Октябрьском, Тацинском и Усть-Донецком районах.

"Площадь аварийного жилья - 19,1 тыс. кв. метров. В рамках реализации программы предстоит отселить 449 семей. В настоящее время органами местного самоуправления проводятся мероприятия по оценке изымаемых аварийных жилых помещений, аукционы на приобретение благоустроенных жилых помещений", - отметил заместитель губернатора Сергей Сидаш, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В I квартале текущего года профинансированы мероприятия по переселению 11 семей из 500 кв. метров аварийного жилья. На эти цели из бюджета области направлено 13,3 млн рублей. Кроме того, 8,6 млн рублей направлено на финансирование договоров долевого участия в строительстве, заключенных администрацией Донецка в 2017 году. За счет этих средств будет переселено 30 семей из 1,9 тыс. кв. м жилья, признанного грозящим внезапным обрушением.

Реализация мероприятий по расселению аварийного жилого фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года и грозящего внезапным обрушением, началась в 2017 году. В рамках реализации программы уже переселено 425 семей из 20,8 тыс. кв. метров, на эти цели было направлено 649,5 млн рублей из областного бюджета.

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