|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
18.04.18 12:31
Ночные репетиции Парада Победы в Москве пройдут 26 апреля и 3 мая
"Создан штаб по хозяйственному обеспечению подготовки Парада Победы на Красной площади. Штаб этот возглавляю я", - сказал П.Бирюков на пресс-конференции в среду.
Он напомнил, что ночные репетиции парада пройдут 26 апреля и 3 мая, а генеральная репетиция - 6 мая.
"План подготовки выполнен по всем направлениям. У нас сегодня нет сомнений, что где-то что-то не сделано", - добавил заммэра.
Как передает корреспондент "Интерфакса", на Тверской улице уже несколько дней как нанесена временная желтая разметка для прохождения парадных расчетов.
Разметка, нанесенная специальной нитрокраской, служит специальным ориентиром для водителей танков и других образцов тяжелой военной техники в составе колонн, участвующих в военном параде на Красной площади.
|
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket