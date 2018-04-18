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18.04.18 12:31

Ночные репетиции Парада Победы в Москве пройдут 26 апреля и 3 мая

© РИА Новости. Евгений Биятов
18 апреля. Interfax-Russia.ru - Специалисты комплекса городского хозяйства провели всю работу по подготовке и проведению репетиций военного парада 9 мая на Красной площади, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Создан штаб по хозяйственному обеспечению подготовки Парада Победы на Красной площади. Штаб этот возглавляю я", - сказал П.Бирюков на пресс-конференции в среду.

Он напомнил, что ночные репетиции парада пройдут 26 апреля и 3 мая, а генеральная репетиция - 6 мая.

"План подготовки выполнен по всем направлениям. У нас сегодня нет сомнений, что где-то что-то не сделано", - добавил заммэра.

Как передает корреспондент "Интерфакса", на Тверской улице уже несколько дней как нанесена временная желтая разметка для прохождения парадных расчетов.

Разметка, нанесенная специальной нитрокраской, служит специальным ориентиром для водителей танков и других образцов тяжелой военной техники в составе колонн, участвующих в военном параде на Красной площади.

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