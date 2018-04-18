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18.04.18 12:45

Песков назвал неуместным планы Киева по возвращению Крыма в состав Украины

© РИА Новости. Владимир Астапкович
18 апреля. Interfax-Russia.ru - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неуместным упоминание Крыма в плане Киева по его возвращению в состав Украины.

"Такое упоминание Крыма мы считаем неуместным, ибо это регион России. Судьбы регионов России не обсуждаются ни с какими государствами", - сказал Д.Песков, комментируя план Киева по возвращению Крыма и Донбасса Украине.

Относительно плана по возвращению Донбасса Д.Песков сказал журналистам, что проблема этого региона может решаться только путем реализации минских договоренностей.

Он добавил, что их реализация полностью блокируется украинской стороной.

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