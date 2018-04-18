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18.04.18 13:00

Министр экономики САР возглавит делегацию из Сирии, прибывающую в Крым

© РИА Новости. Сергей Мальгавко
18 апреля. Interfax-Russia.ru - Сирийская делегация прилетит в Крым в среду вечером для участия в IV Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ), который пройдет 19-21 апреля на юге полуострова, сообщили "Интерфаксу" в оргкомитете ЯМЭФ.

"Сегодня прилетают около ста человек. Делегацию на форуме возглавит министр экономического развития Сирии", - сказал собеседник агентства.

Ранее анонсированный главой Крыма Сергеем Аксеновым визит на ЯМЭФ премьер-министра Сирии Имада Хамиса не состоится "из-за провокаций и обстрелов" в стране, уточнили в оргкомитете.

"К нам приезжает большая сирийская делегация: министры сирийского правительства, весь серьезный сирийский бизнес, - для того, чтобы находить способы участия в том числе и Крыма в восстановлении Сирии. Конечно, это тема более глобального уровня, она касается и России, и зарубежного бизнеса", - сказал вице-премьер правительства Крыма - постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов журналистам в среду в Симферополе.

Он рассказал о темах, которые будут обсуждаться с сирийцами на ЯМЭФ.

"Крым - самый близкий по морскому пути к Сирии регион, поэтому организация морских транспортных маршрутов с введением в строй Крымского моста будет очень актуальным вопросом. У нас пять портов, которые могут быть активно задействованы на этом направлении. Сирийское направление представляется важным и с концептуальной точки зрения, для того, чтобы понять, каким способом мы можем вести товарообмен с Сирией, какие интересные услуги могут быть предоставлены в сфере восстановительных работ в Сирии - у нас в Крыму немало строительных компаний. Также система образования актуальна для Сирии, обучение сирийских студентов в вузах Крыма", - сказал Г.Мурадов.

Всего ЯМЭФ соберет более трех тысяч участников из свыше 60 стран мира, в том числе более 300-400 иностранцев.

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