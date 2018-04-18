Новые полигоны в Ленобласти будут размещать за пределами 50-километровой зоны от Петербурга

18.04.18 12:57

© РИА Новости. Александр Кряжев

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял решение размещать новые полигоны для хранения ТБО за пределами 50-километровой зоны от Санкт-Петербурга.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства в среду, также будет вдвое увеличена санитарно-защитная зона полигонов.

"Мы уже предприняли активные меры по удалению новых полигонов ТБО как от Санкт-Петербурга, так и от населенных пунктов региона. Следующий шаг - это создание инфраструктуры по переработке мусора и производству вторичного сырья", - цитирует пресс-служба А.Дрозденко.

Возле Петербурга смогут размещаться только предприятия, обеспечивающие сортировку и упрессовку бытового мусора, а также производители вторичного сырья. Таким компаниям будут предложены участки от 2 до 4 га в индустриальных парках и промышленных зонах.