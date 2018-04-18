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18.04.18 13:04
Мосгордума утвердила соглашение с госсоветом Крыма
"В конце марта, когда мы принимали крымскую делегацию, было подписали соглашение о сотрудничестве между Московской городской думой и Госсоветом Крыма. Считаю это событие новым витком в развитии наших межпарламентских связей", - сказал на заседании председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
По его словам, нынешний документ впервые подписан именно как соглашение о сотрудничестве между субъектами РФ, а не двумя регионами разных стран.
"Новое соглашение наполнено конкретным содержанием. Мы будем обмениваться информацией и опытом в области законотворческой деятельности, лучшими региональными практиками. Большое внимание уделим модернизации информационно-технического обеспечения правотворческой деятельности", - отметил А.Шапошников.
Кроме того, по его словам, в перспективе планируется проведение межпарламентских консультаций, научно-практических конференций, семинаров, "круглых столов" и других мероприятий по вопросам, которые представляют взаимный интерес для двух парламентов.
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