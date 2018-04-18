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18.04.18 13:29
Трагедия в Башкирии требует серьезного разбирательства
"Я хочу попросить всех вас, все СМИ, которые здесь присутствуют, как можно меньше нагнетать эту ситуацию. Произошла трагедия, трагедия очень большая, трагедия, которая требует большого разбирательства: кто эти дети, какая эта школа, вы все прекрасно знаете. Я думаю, что сначала нам все нужно внимательно обсудить", - сказала О.Васильева журналистам в среду, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию в Башкирии.
По словам министра, в Минобрнауки ведется работа по анализу ситуаций в рамках межведомственной рабочей группы, которая выезжает в регионы.
Как сообщалось, в среду утром 17-летний ученик коррекционного класса школы N1 Стерлитамака во время урока информатики напал с ножом на одноклассницу и учителя, ранил самого себя, затем разлил бензин и поджег.
После того, как сработала пожарная сигнализация, ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула из окна второго этажа.
В результате трое подростков и учитель госпитализированы. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.
За последние месяцы это уже не первый случай нападения на учеников в российских школах.
Наиболее резонансными стали январские инциденты в школах Перми и Улан-Удэ (Бурятия).
Так, в школе N127 в Перми 15 января двое подростков нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Кроме того, они ударили ножами друг друга. В результате нападения пострадали 15 человек, в том числе учительница.
19 января ученик девятого класса школы N5 в Улан-Удэ (Бурятия) с топором напал на учеников седьмого класса и учительницу, после чего поджег учебное помещение и ранил себя ножом. Были госпитализированы семь человек, в том числе нападавший.
Кроме того, 17 января в школе поселка Смольное Сосновского района Челябинской области во время конфликта на перемене один из девятиклассников ударил ножом другого. Пострадавший был доставлен в больницу с непроникающим ранением.
18 января, на входе в одну из московских гимназий остановили учащегося 11 класса, пытавшегося пронести в школу шесть перочинных ножей, охотничий патрон, сумочку с металлическими шариками, флакон с бензином, набор отверток, веревку, куски проволоки и два коробка спичек.
1 февраля ученик школы N48 в Кемерово случайно ранил ножом девочку, ее госпитализировали с легким ножевым ранением. Преподаватель ОБЖ и директор школы были отстранены от работы.
5 апреля в школе N7 Ленинского района Иркутска во время урока в девятом классе один ученик случайно ранил другого складным ножом. Пострадавший был доставлен в больницу, где у него диагностировали повреждение легкого и экстренно провели торакоскопическую операцию - без хирургических надрезов. Два дня ребенок находился в реанимации.
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