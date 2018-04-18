Десять вагонов с углем сошли с рельсов на ж/д линии Новосибирск-Барнаул

18.04.18 14:00

© РИА Новости. Сергей Венявский

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Столкновение тепловоза с грузовым поездом произошло в Новосибирской области в среду, сообщает ГУ МЧС России по региону.

По данным МЧС, инцидент произошел в 11:30 мск на станции Евсино в Искитимском районе Новосибирской области. Станция находится на участке Новосибирск - Черепаново Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД, филиал ОАО "РЖД").

Пресс-служба ГУ МЧС России по региону также сообщает, что в результате происшествия прогнозируется задержка пяти электропоездов пригородного сообщения (NN 6619 Новосибирск-Черепаново, 6616 Черепаново-Новосибирск, 7103 Новосибирск-Черепаново, 6620 Черепаново-Новосибирск, 6623 Новосибирск-Черепаново), а также пассажирский поезд N301 сообщением "Новосибирск - Алма-Ата", отправление в 14:33 мск.

В пресс-релизе ЗСЖД сообщается, что в 11:02 мск на станции Евсино произошел сход тепловоза с подъездных путей ООО "ВостокУголь" (ведет добычу антрацитов на "Разрезе Восточный" - ИФ) с последующим столкновением со стоящим грузовым поездом.

В результате произошел сход 10 вагонов.

"Для освобождения путей к месту инцидента выдвинулись восстановительные поезда со станций Инская и Алтайская", - говорится в пресс-релизе.

Западно-Сибирском СУ на транспорте СКР агентству сообщили, что на место происшествия выехали следователи, по факту схода вагонов с углем проводится проверка. Также проверку проводит Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Источник в экстренных службах региона сообщил "Интерфаксу", что, по предварительным данным, погибших в результате инцидента нет, машинист тепловоза успел выпрыгнуть до столкновения.