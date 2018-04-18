Башни Олафа, Часовую и Ратушную в Выборге откроют для посетителей в августе

18.04.18 13:54

© РИА Новости. Алексей Даничев

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры РФ рассчитывает, что исторические башни в Выборге станут доступны для посетителей к августу.

"В этом году мы заканчиваем работы по трем башням в Выборге: Олафа, Часовая, Ратуши. Мы ориентируемся на день города - начало августа. Рассчитываем к этому времени открыть все три башни для посещения туристами", - сообщила журналистам в среду руководитель дирекции Наталья Волынская.

Реставрационные и работы, проектирование и изыскания также ведется на объекте "Комплекс крепостных сооружений на острове", добавила она.