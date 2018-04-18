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18.04.18 14:07
Задымление на подмосковном мусорном полигоне "Аннино" удалось ликвидировать спустя полторы недели
"Имеющиеся на полигоне "Аннино" три очага задымления ликвидированы", - приводятся в сообщении слова главы городского округа Максима Тарханова.
Очаги задымления были зафиксированы на полигоне 9 апреля.
Тогда сообщалось, что для тушения отправилась машина с грунтом и строительными отходами пятого класса опасности, однако, как утверждали в местной администрации, активисты блокировали въезд на закрытый полигон. В администрации поясняли, что задымления на закрытом мусорном полигоне возникают периодически из-за контакта свалочного газа с кислородом.
Полигон ТБО "Аннино" работал с 1975 года, принимая отходы четвертого и пятого класса опасности с территории Рузского округа, а также Звенигорода и Истры. Объект был закрыт в декабре 2016 года, в настоящее время ведется его подготовка к рекультивации.
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