Задымление на подмосковном мусорном полигоне "Аннино" удалось ликвидировать спустя полторы недели

18.04.18 14:07

© РИА Новости. Андрей Стенин

18 апреля. Interfax-Russia.ru - В Рузском городском округе удалось ликвидировать все очаги задымления на закрытом полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) "Аннино", сообщил сайт местной администрации.

"Имеющиеся на полигоне "Аннино" три очага задымления ликвидированы", - приводятся в сообщении слова главы городского округа Максима Тарханова.

Очаги задымления были зафиксированы на полигоне 9 апреля.

Тогда сообщалось, что для тушения отправилась машина с грунтом и строительными отходами пятого класса опасности, однако, как утверждали в местной администрации, активисты блокировали въезд на закрытый полигон. В администрации поясняли, что задымления на закрытом мусорном полигоне возникают периодически из-за контакта свалочного газа с кислородом.

Полигон ТБО "Аннино" работал с 1975 года, принимая отходы четвертого и пятого класса опасности с территории Рузского округа, а также Звенигорода и Истры. Объект был закрыт в декабре 2016 года, в настоящее время ведется его подготовка к рекультивации.