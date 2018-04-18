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18.04.18 14:13

Доходы томского губернатора в 2017 году выросли в 3,3 раза за счет продажи земли в Краснодарском крае

© РИА Новости. Илья Питалев
18 апреля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Томской области Сергей Жвачкин в 2017 году получил доход в размере 43,64 млн рублей, говорится в отчете, опубликованном на сайте областной администрации.

В 2016 году С.Жвачкин получил 13,01 млн рублей. Таким образом, доход главы региона вырос в 3,3 раза.

Доходы супруги С.Жвачкина снизились в 2,8 раза - до 716, 7 тыс. рублей.

Супругам принадлежит шесть земельных участков общей площадью 1,37 га, в том числе один участок на Украине.

В 2017 году семья главы Томской области приобрела нежилое помещение площадью 156,1 кв.м, и теперь ей принадлежат десять объектов недвижимости (квартиры, дома, строения), в том числе жилой дом на Украине, общей площадью 2,18 тыс. кв. м и 1/4 доли помещения для отдыха площадью 129,5 кв. м.

Из объектов движимого имущества С.Жвачкин по-прежнему владеет снегоходом Lynx 69.

Руководитель департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов пояснил агентству "Интерфакс-Сибирь", что доходы С.Жвачкина выросли в связи с продажей земельного участка в Краснодарском крае.

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