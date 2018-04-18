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18.04.18 14:25
Более десятка сел в Тюменской области могут оказаться отрезанными от "большой земли" из-за подтопления низководных мостов
"В этом году ожидаем, что порядка 10-12 низководных мостов будет подтоплено, а также 15-18 км дорог", - сказал Ю.Алехин на пресс-конференции в среду в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".
Он также подчеркнул, что в этом случае отрезанными от "большой земли" окажутся около 10-12 населенных пунктов. Во всех этих селах и деревнях на время паводка будут работать лодочные переправы.
"Запасами всего необходимого, в том числе медикаментами в фельдшерско-акушерских пунктах, населенные пункты обеспечены на месяц", - подчеркнул Ю.Алехин.
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