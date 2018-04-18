Более десятка сел в Тюменской области могут оказаться отрезанными от "большой земли" из-за подтопления низководных мостов

18.04.18 14:25

© РИА Новости. Алексей Даничев

18 апреля. Interfax-Russia.ru - В период паводка в Тюменской области подтопленными могут оказаться несколько низководных мостов вблизи населенных пунктов, сообщил начальник Главного управления МЧС по региону Юрий Алехин.

"В этом году ожидаем, что порядка 10-12 низководных мостов будет подтоплено, а также 15-18 км дорог", - сказал Ю.Алехин на пресс-конференции в среду в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

Он также подчеркнул, что в этом случае отрезанными от "большой земли" окажутся около 10-12 населенных пунктов. Во всех этих селах и деревнях на время паводка будут работать лодочные переправы.

"Запасами всего необходимого, в том числе медикаментами в фельдшерско-акушерских пунктах, населенные пункты обеспечены на месяц", - подчеркнул Ю.Алехин.