Прощание с погибшим журналистом Максимом Бородиным проходят в Екатеринбурге

18.04.18 14:38

© РИА Новости. Константин Чалабов

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Прощание с журналистом Максимом Бородиным, погибшим после падения с пятого этажа, состоялось в Екатеринбурге в траурном зале городской больницы.

Похороны пройдут также в среду на кладбище города Арамиль в пригороде областной столицы.

Международный комитет защиты журналистов (CPJ) призвал российские власти тщательное расследование обстоятельств смерти М.Бородина.

"Мы призываем власти, как на региональном, так и на федеральном уровне считать, что Бородин, возможно, подвергся нападению, и что его журналистские расследования были мотивом", - отметила координатор программы CPJ в Европе и Центральной Азии Нина Огнянов, слова которой приводятся в сообщении организации.

Как сообщалось, 12 апреля М.Бородин при невыясненных обстоятельствах упал с пятого этажа. 15 апреля он, не приходя в сознание, скончался в больнице от полученных травм.

Пресс-служба регионального СУ СКР заявляла, что по факту смерти журналиста проводится проверка, но оснований для возбуждения уголовного дела нет. Рассматривается несколько версий, в том числе несчастный случай.

В среду в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что проверка продолжается.

Также сообщалось, что в ОБСЕ обеспокоены гибелью журналиста и призывают власти провести быстрое и тщательное расследование.

Ранее правозащитник Юлия Федотова написала в Facebook, что дверь в квартиру, с балкона которой выпал журналист, была заперта изнутри, и с большой долей вероятности можно говорить о несчастном случае.