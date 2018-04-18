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18.04.18 15:26

Государство поможет попавшим под санкции компаниям оборотным капиталом - Мантуров

© РИА Новости. Михаил Маркив
18 апреля. Interfax-Russia.ru - Компании, подпавшие под американские санкции, не останутся без оборотного капитала из-за проблем со сбытом: им поможет государство.

"В первую очередь, это (шаги, направленные на поддержку компаний - ИФ) обеспечение оборотными средствами предприятий, которые оказались под санкциями", - сказал глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью "России 24".

По его словам, ответные меры на санкции США не должны навредить российским потребителям и производителям, идут дискуссии с бизнесом.

"Не будем уподобляться тем методам, которые применяются американскими торговыми и экономическими партнерами, поскольку коллеги, по-моему, не задумываются о том, какие, в том числе и экономические, последствия будут отражаться на потребителях в США", - сказал он.

"Мы видим, во-первых, уже рост цены на алюминий. С одной стороны, это позитивно с точки зрения восстановления к тем инвестиционным проектам, которые изначально были заморожены, в частности, нашими производителями. Но это также отражается и на потребителях", - продолжил он.

Поэтому, по мнению Д.Мантурова, необходимо разумно подойти к выбору антисанкционных мер, которые не должны оказать вреда нашему потребителю и производителю.

"Поэтому мы сейчас вместе с бизнесом формируем соответствующую повестку и будем выходить с инициативой в правительство, в Госдуму, для того чтобы вносить соответствующие изменения в нормативные акты", - заявил глава Минпромторга РФ.

Отвечая на вопрос, могут ли подпасть под ответные санкции высокотехнологичные компании из США и планируется ли запретить поставки в РФ западного программного обеспечения, Д.Мантуров заявил, что считает, что там, где у РФ есть конкурентоспособные продукты - в том числе и в сфере программного обеспечения и системного управления - необходимо в первую очередь опираться на российских разработчиков.

"Во-первых, это вопросы национальной безопасности, чтобы в любой момент не могли наши коллеги с Запада внести, мягко говоря, коррективы в работу систем управления, средств производства. И это наращивание собственной компетенции, для того чтобы иметь комплексное решение - не только производство станков, машинотехнической продукции, но и систем их управления. Особенно на фоне, как я уже обозначил, тех тенденций, которые стоят сегодня как мировой тренд и стоят как вызов перед нашими производителями и в целом экономикой: это цифровизация", - заключил он.

Глава Минпромторга подчеркнул, что ответные меры не затронут поставки титана "ВСМПО-Ависма". Он также видит предпосылки по снижению "РусАлом" отгрузок первичного алюминия.

Отвечая на вопрос о возможностях господдержки компаний, подпавших под санкции США, он сообщил, что Минпромторг, не дожидаясь их обращения, начал работу с компаниями, "чтобы превентивно формировать меры, способствующие стабилизации". В первую очередь, важно чтобы не снижался объем производства и экспорта этих компаний. Вместе с тем, "есть предпосылки по снижению "РусАлом" отгрузок первичного алюминия", заметил он.

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