Учебный процесс в башкирской школе, где произошла поножовщина, возобновится в четверг

18.04.18 15:18

© РИА Новости. Следственный комитет РФ

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Занятия в школе в Стерлитамаке (Башкирия), где в среду один из учащихся напал с ножом на педагога и одноклассницу и поджег кабинет, возобновятся в четверг, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в администрации учебного заведения.

"Завтра школа начнет работу в обычном режиме", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ремонт в кабинете, где произошел инцидент, уже начат и будет завершен до конца дня.

Ранее сообщалось, что в среду утром 17-летний ученик коррекционного класса школы N1 города Стерлитамака во время урока информатики напал с ножом на одноклассницу и учителя, ранил самого себя, затем разлил бензин и поджег.

После того, как сработала пожарная сигнализация, ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула из окна второго этажа.

Трое подростков и учитель были госпитализированы. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.