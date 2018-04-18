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18.04.18 15:34
Италия не будет ограничивать итальянских инвесторов, желающих работать в Крыму
Отвечая на вопрос, планирует ли Италия ограничивать своих инвесторов при работе в Крыму, в том числе, при участии в работе на Ялтинском форуме, посол ответил отрицательно.
"Нет. Никаких ограничений. Это - частные компании. Это никак не связано с государством", - сказал П.Терраччиано.
В ходе встречи с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым в среду, П.Терраччиано подчеркнул, что веденные в отношении РФ санкции, по его мнению, не должны стать нормой, и к ним необходимо относиться как ко временному явлению, нежели как к норме.
"Италия всегда поддерживала диалог с Россией. < . . . > Нам необходимо преодолеть нынешнюю обстановку. Санкции не должны стать новой нормой, а должны быть временными", - подчеркнул он.
Делегация Итальянской республики во главе с П.Терраччиано прибыла с бизнес-миссией в Краснодарский край 18 апреля. В составе делегации - представители 54 итальянских предприятий.
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