Италия не будет ограничивать итальянских инвесторов, желающих работать в Крыму

18.04.18 15:34

© РИА Новости. Дмитрий Коробейников

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Италия не намерена ограничивать работу своих компаний, желающих вести бизнес в Крыму, заявил посол Итальянской республики в РФ Паскуале Терраччиано журналистам в среду в Краснодаре.

Отвечая на вопрос, планирует ли Италия ограничивать своих инвесторов при работе в Крыму, в том числе, при участии в работе на Ялтинском форуме, посол ответил отрицательно.

"Нет. Никаких ограничений. Это - частные компании. Это никак не связано с государством", - сказал П.Терраччиано.

В ходе встречи с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым в среду, П.Терраччиано подчеркнул, что веденные в отношении РФ санкции, по его мнению, не должны стать нормой, и к ним необходимо относиться как ко временному явлению, нежели как к норме.

"Италия всегда поддерживала диалог с Россией. < . . . > Нам необходимо преодолеть нынешнюю обстановку. Санкции не должны стать новой нормой, а должны быть временными", - подчеркнул он.

Делегация Итальянской республики во главе с П.Терраччиано прибыла с бизнес-миссией в Краснодарский край 18 апреля. В составе делегации - представители 54 итальянских предприятий.