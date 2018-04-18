Морозы и небольшой снег ожидаются в столице на следующей неделе

18.04.18 15:49

© РИА Новости. Константин Чалабов

18 апреля. Interfax-Russia.ru - По предварительным прогнозам синоптиков, с понедельника в Москве и области в ночные часы ожидаются слабые морозы, местами пройдет кратковременный снег, сообщает Гидрометцентр России.

Так, в ночь на понедельник температура воздуха в Москве опустится до 0 - минус 5 градусов, днем составит около 4-9 градусов тепла. Со вторника, 24 апреля, прогнозируется небольшое потепление, однако еще несколько ночей возможны заморозки.

Согласно прогнозам, начавшийся в среду дождь прекратится в четверг и вновь возобновится 21 апреля.