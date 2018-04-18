Натовский самолет AWACS провел разведку у российских границ на юге Балтики

18.04.18 15:57

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18 апреля. Interfax-Russia.ru - Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS командования НАТО, способный осуществлять разведку на 550 километров вглубь территории противника, в среду утром совершил полет у границ Ленинградской и Псковской областей, а затем и Калининградской области, свидетельствуют мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолет E-3A Sentry AWACS с бортовым номером LX-N90442 и позывным NATO06, вылетевший с авиабазы Гайленкирхен в Германии, приблизительно в 10:50 МСК, встав в круг над северо-востоком Эстонии и югом Финского залива, в течение получаса совершал полет в примерно в 75 км от сухопутных границ Ленинградской и Псковской областей. При этом в определенные моменты самолет практически вплотную приближался к морской границе Ленинградской области с Эстонией в Финском заливе и на расстояние менее 30 км от ближайших российских островов, в частности, острова Малый Тютерс.

Затем после 12:00, перелетев в воздушное пространство Польши и дозаправившись в воздухе от самолета-заправщика ВВС США KC-135R, натовский AWACS продолжил разведывательный полет у южной границы Калининградской области.