Орловская область в I квартале снизила ввод жилья более чем на 30%

18.04.18 16:08

© РИА Новости. Антон Денисов

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Ввод жилья на территории Орловской области в январе-марте 2018 года составил 38,9 тыс. кв. метров, что на 30,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Орелстат.

Согласно данным статслужбы, за первый квартал в регионе было введено 525 новых квартир.

Из общего объема жилья индивидуальными застройщиками было сдано 18 тыс. кв. метров (рост на 49,4%).

Ранее сообщалось, что в 2017 году на территории Орловской области было введено 270,4 тыс. кв. метров жилых площадей, что на 24,9% меньше, чем за предыдущий год, сообщает Орелстат.