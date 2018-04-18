Противопожарный режим введен в Тульской области

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18 апреля. Interfax-Russia.ru - Решением правительства Тульской области на территории региона введен противопожарный режим, сообщается на сайте правительства региона.
Противопожарный режим установлен в целях повышения уровня пожарной безопасности населенных пунктов, расположенных на территории Тульской области, непосредственно примыкающих к лесным участкам и подверженных угрозе лесных пожаров.
Всего в список включено порядка 40 населенных пунктов в восьми муниципальных образованиях региона.
На весь период будет проведен комплекс превентивных мероприятий, направленных на снижение риска возникновения техногенных пожаров на территории региона.
Согласно распоряжению, главам администраций муниципальных образований рекомендовано актуализировать паспорта населенных пунктов, рассмотреть вопросы пожарной безопасности, связанные с предупреждением негативных последствий природных пожаров.
Предлагается обеспечить устройство противопожарных минерализованных полос по периметру населенных пунктов, провести работы по очистке территорий, обеспечить содержание в исправном состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения.
Кроме того, будет организовано из числа добровольцев патрулирование территорий для своевременного обнаружения возможных очагов пожаров и их тушению.