Обыски прошли по делу о поножовщине в башкирской школе

18.04.18 16:51

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Следователи провели обыски в рамках расследования дел по факту инцидента в школе в Стерлитамаке, где один из учащихся ранил ножом одноклассницу и педагога и устроил пожар, сообщила пресс-служба СУ СКР по Башкирии в среду.

"На данный момент изъята документация из органов профилактики правонарушений несовершеннолетних, проведены обыски в квартире подозреваемого и в частном охранном предприятии, осуществляющем пропускной режим в школе, а также допрошены родители подростка", - говорится в сообщении.

Кроме того, в присутствии учителей опрашиваются школьники, ставшие очевидцами нападения.

Ранее сообщалось, что в среду утром 17-летний ученик коррекционного класса школы N1 города Стерлитамака во время урока информатики напал с ножом на одноклассницу и учителя, ранил самого себя, затем разлил бензин и поджег.

После того, как сработала пожарная сигнализация, ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула из окна второго этажа.

В результате трое подростков и учитель госпитализированы. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.

Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и халатности чиновников из органов профилактики.