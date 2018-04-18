Запрет авиатранзита противоречит международным обязательствам РФ - Соколов

18.04.18 16:53

© РИА Новости. Евгений Биятов

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Запрет на авиационный транзит через территорию России противоречил бы международным обязательствам, но тот или иной ответ на новые американские санкции в транспортной сфере будет сформулирован, заявил глава Минтранса Максим Соколов.

"Мы рассматриваем различные ответы, которые может дать наша страна на введение неправомерных с нашей точки зрения санкций. Пока говорить об этом преждевременно. Но ответы будут подготовлены, утверждены и приняты своевременно", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, возможен ли запрет полетов над территорией РФ для американских авиакомпаний.

"В том числе обсуждаем и вопросы - не запрета транзита, это не совсем правильно будет говорить о запрете транзита. Он не соответствует тем международным обязательствам, которые приняты нашей страной. Конвенциям, в том числе под эгидой ИКАО. Но мы прорабатываем адекватные меры, которые, в том числе, может транспортная отрасль в ответ на санкции (принять - ИФ)", - сказал министр.