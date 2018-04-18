Прокуратура несколько лет запрещала проверки противопожарной безопасности в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово - СКР

18.04.18 18:10

© РИА Новости. Александр Кряжев

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Следствие выясняет причины многолетних запретов прокуратурой проверки противопожарной безопасности в кемеровском ТЦ "Зимняя Вишня", сообщила "Интерфаксу" в среду официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

"Следствие выясняет, почему прокуратура несколько лет запрещала проверки противопожарной безопасности в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово", - сказала С.Петренко.

"По обстоятельствам включения в данную категорию предприятий владельца здания ТРЦ - ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" и крупнейшего арендатора ООО "Зимняя вишня Кемерово" допрошены прокурор города Кемерово и его помощник", - сказала она.

Она добавила, что согласно пояснению прокурора города, они руководствовались разъяснениями вышестоящего руководства.

По данным СК, в рамках уголовного дела также проведены обыски в ГУ МЧС России по Кемеровской области и в доме его руководителя, а также руководителей структурных подразделений.

"В распоряжении следствия имеются документы прокуратуры Кемеровской области и города Кемерово о необходимости исключения из плановых проверок предприятий, относящихся к категории малого и среднего бизнеса", - сказала С.Петренко.

Как сообщалось со ссылкой на источник, 4 апреля силовики провели обыск в связи с расследованием уголовного дела по факту пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в частном доме руководителя главного управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова. При этом, как сообщали СМИ, начальник главка отрицал проведение у него дома следственных действий.

Всего у главы кемеровского МЧС восемь объектов жилой недвижимости, доставшиеся ему по наследству от отца-бизнесмена.