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18.04.18 16:57
Губернатор Кировской области в 2017 году заработал 2,1 млн рублей
В 2016 году И.Васильев заработал 3 млн 780 тыс. 963 рубля. Таким образом, годовой доход главы региона снизился на 1,6 млн рублей.
В собственности И.Васильева находится 1/3 часть квартиры площадью 75,1 кв.м. и два автомобиля: Volkswagen Touareg и ВАЗ-21053.
В пользовании у него находятся два земельных участка площадью 1,2 тыс. и 1,5 тыс. кв. м, жилой дом площадью 206 кв. м. и квартира площадью 75 кв. м.
Супруга И.Васильева за прошлый год заработала 2 млн 451 тыс. 766 рублей (в 2016 году - 17,3 млн рублей). Ей принадлежит автомобиль Toyota Land Cruiser-200, земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м и треть доли в квартире площадью 75,1 кв.м.
И.Васильев был избран губернатором Кировской области в ходе досрочных выборов 10 сентября 2018 года, набрав 64,03% голосов. До этого он являлся врио главы региона.
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