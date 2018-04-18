ЦБ РФ прорабатывает меры поддержки для компаний под санкциями

18.04.18 17:02

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Банк России прорабатывает меры поддержки для компаний под санкциями, эти меры в том числе могут коснуться валютного контроля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

"Банк России понимает сложности российских компаний в условиях расширения санкций и будет прорабатывать меры, в том числе связанные с валютным контролем, позволяющие минимизировать негативные эффекты", - отметила пресс-служба регулятора.