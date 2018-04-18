Больше всех в ЧП в школе в Стерлитамаке пострадала учительница

18.04.18 17:03

© РИА Новости. Артур Салимов

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Учительница в наибольшей степени пострадала в результате инцидента в школе в Стерлитамаке (Башкирия), где в среду утром девятиклассник напал с ножом на одноклассников, а затем совершил поджог.

"Основной удар она приняла на себя. Она как педагог защищала своих учеников: не растерялась, не испугалась, проявила мужество, встала на защиту (детей - ИФ) и, соответственно, пострадала", - сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" председатель комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Госсобрания республики Николай Никитин.

По его словам, учитель получила множественные колото-резаные раны, в частности, в грудь, плечо, предплечье.

"Все получили, в основном, колото-резаные раны. Одна девочка, которая, спасаясь, прыгнула со второго этажа, получила переломы позвонка и тазобедренной кости. Сам виновник порезал себе шею", - отметил Н.Никитин.

По данным парламентария, все пациенты находятся в реанимационном отделении "не по тяжести состояния, а чтобы были под круглосуточным наблюдением медицинского персонала". Также нахождение в реанимации позволит оградить их от посещений, добавил Н.Никитин.

Он также уточнил, что подросток использовал два ножа - кухонный и канцелярский.

На сайте школы N1 Стерлитамака сообщается, что учитель информатики Екатерина Першина является победителем республиканского конкурса "Учитель года 2017" в номинации "педагогическое мастерство".

В свою очередь Минздрав Башкирии сообщает, что состояние всех пострадавших "стабильное, дальнейшие прогнозы благоприятные".

"С ними также работают психологи. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава, на место выехала бригада специалистов республиканской детской клинической больницы для оказания консультативной помощи. Также проведена консультация специалистами профильной федеральной детской больницы для согласования последующего лечения пострадавших.

Как сообщалось, утром в среду утром 17-летний ученик коррекционного класса школы N1 города Стерлитамака во время урока информатики напал с ножом на одноклассницу и учителя, ранил самого себя, затем разлил бензин и поджег.

После того, как сработала пожарная сигнализация, ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула из окна второго этажа.

В результате трое подростков и учитель госпитализированы. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.