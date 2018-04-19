Небензя назвал ситуацию с отравлением Скрипаля дежа вю, это уже было с Литвиненко

19.04.18 08:24

© РИА Новости. Григорий Сысоев

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Ситуация с делом Скрипаля - это дежа вю, подобное уже проходили с делом Литвиненко, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Все, что мы видим, - это дежа вю. Все это мы уже проходили в деле с отравлением Литвиненко. Полная нетранспарентность действий британской стороны, до сих пор скрывающей любую информацию, позволяющую восстановить целостную картину произошедшего тогда с Литвиненко", - сказал В.Небензя на заседании СБ ООН по "делу Скрипаля".

Он напомнил, что Великобритания засекретила информацию по делу Ливиненко.